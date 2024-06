Flamengo e Bolívar se enfrentarão novamente nesta Libertadores - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/06/2024 16:09

Flamengo e Bolívar se enfrentarão novamente na Libertadores 2024, desta vez nas oitavas de finais da competição. O presidente do clube boliviano, Marcelo Claure, se mostrou otimista para o confronto ao afirmar que prefere enfrentar o Rubro-Negro logo no início do mata-mata. Bolívia - Após duelarem na fase de grupos,e Bolívar. O presidente do clube boliviano, Marcelo Claure, se mostrou otimista para o confronto ao afirmar que prefere enfrentar o Rubro-Negro logo no início do mata-mata.

"Melhor enfrentar o Flamengo agora do que na final. Eu adoro isso, Bolívar!", comemorou Claure, em mensagem publicada nas redes sociais.

Flamengo e Bolívar irão se enfrentar nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto, com primeiro jogo no Maracanã e volta no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Datas e horários serão definidos e divulgados pela Conmebol nos próximos dias.