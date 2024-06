Gabigol - Divulgação / Flamengo

Rio - O gol de Gabigol na humilhante vitória do Flamengo sobre o Vasco por 6 a 1, no último domingo, encerrou algumas escritas negativas do atacante com a camisa rubro-negra. O artilheiro voltou a marcar em um clássico após um ano e encerrou um jejum de mais de dois anos sem balançar as redes do Cruz-Maltino.

A última vez que Gabigol havia marcado em um clássico tinha sido contra o Fluminense no dia 1º de junho de 2023. Na ocasião, o Flamengo derrotou o Tricolor por 2 a 0 e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Contra o Vasco, o camisa 99 não balançava as redes desde março de 2022. Na ocasião, Gabigol fez o gol da vitória do Flamengo em clássico disputado pelo Campeonato Carioca.

O gol contra o Cruz-Maltino foi o primeiro de Gabigol desde a suspensão por dificultar a realização de um exame antidoping e a polêmica envolvendo a foto com a camisa do Corinthians. O atacante não balançava as redes desde a vitória sobre o Volta Redonda no dia 10 de fevereiro, pelo Carioca.