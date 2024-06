Tite é o técnico do Flamengo - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/06/2024 19:00

Rio - O Flamengo conheceu seu adversário para as oitavas de final da Libertadores , e, consequentemente, o caminho para chegar até a final do torneio. No entanto, o Rubro-Negro terá apenas uma chance de decidir o mata-mata jogando sob seus domínios.

Como terminou em segundo no Grupo E, a equipe comandada por Tite jogará a partida de volta fora de casa contra todos os primeiros colocados que enfrentar. Isso vale pra Bolívar e o adversário que vier do Grupo C — The Strongest, Huachipato e Grêmio —, já que foram os líderes de suas respectivas chaves. No caso do Peñarol, a equipe uruguaia, apesar de ter terminado em segundo, fez uma campanha melhor que a do Flamengo.

No entanto, caso avance para a semifinal, o Flamengo tem como possíveis adversários Palmeiras, São Paulo, Botafogo ou Nacional, do Uruguai. Os dois últimos são a esperança do clube da Gávea de poder decidir a fase no Maracanã.



As duas equipes, que também terminaram em segundo, tiveram campanha inferior a do Fla na fase de grupos, fazendo com que, caso se cruzem, a situação das oitavas e de uma hipotética quartas se inverta.

Os duelos do Flamengo com o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores serão nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. Datas e horários serão definidos e divulgados pela Conmebol nos próximos dias