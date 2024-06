David Luiz não balançava as redes desde o dia 13 de maio de 2023 - Mauro Pimentel / AFP

David Luiz não balançava as redes desde o dia 13 de maio de 2023Mauro Pimentel / AFP

Publicado 03/06/2024 17:00

Rio - O zagueiro David Luiz voltou a balançar as redes com a camisa do Flamengo depois de 386 dias. Ele fez o terceiro gol do Rubro-Negro sobre o Vasco, na goleada histórica por 6 a 1, no Maracanã , no último domingo (2).

Ele não marcava desde o dia 13 de maio de 2023, quando o Flamengo venceu o Bahia, por 3 a 2, na Fonte Nova. Na ocasião, David Luiz também fez o terceiro da equipe na partida.

O zagueiro vinha sendo reserva no time escalado pelo técnico Tite, mas começou a ganhar espaço novamente entre os titulares após a lesão de Léo Pereira

No meio da última semana, iniciou o embate com o Millonarios e recebeu elogios da torcida. Agora, diante do Vasco, esteve entre os 11 mais uma vez e conseguiu balançar as redes.

Ao todo, na atual temporada, David Luiz entrou em campo nove vezes: quatro pelo Carioca, quatro pela Libertadores e uma pelo Brasileirão.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Grêmio, no dia 13, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O time comandado por Tite é o líder da competição, com 14 pontos.