Torcedores do Flamengo tiraram onda após goleada histórica - Reprodução / Twitter

Torcedores do Flamengo tiraram onda após goleada históricaReprodução / Twitter

Publicado 02/06/2024 18:11 | Atualizado 02/06/2024 18:32

Rio - O Flamengo aplicou neste domingo a maior goleada na história em clássicos com o Vasco. O massacre de 6 a 1 fez os torcedores rubro-negros tirarem onda com os vascaínos, nas redes sociais. Memes que exaltaram o placar elásticos viralizaram nas redes.

fotogaleria

O Vasco começou melhor a partida, mas após inaugurar o placar, o Flamengo passou a se impor e construiu a vitória já no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Cruz-Maltino teve que jogar com um jogador a menos já que o zagueiro João Victor foi expulso nos acréscimos, e o placar elástico foi consolidado.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 14 pontos na Série A. O Vasco, que estreou o treinador Álvaro Pacheco, continua com seis pontos. Na próxima rodada, o Rubro-Negro recebe o Grêmio, no Maracanã, no próximo dia 13, às 20h. Já o Cruz-Maltino entra em campo no mesmo dia contra o Palmeiras, em São Paulo, às 21h30.