Thiago Silva com a camisa do Chelsea - AFP

Publicado 03/06/2024 08:00 | Atualizado 03/06/2024 08:35

Rio - De volta ao Fluminense após 15 anos e meio atuando no futebol europeu, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, abordou sua escolha de atuar novamente no Brasil. O defensor admitiu que tem receio da sua readaptação ao futebol do país e reforçou que sua escolha pelo Tricolor foi por amor.

"Se alguém tinha uma dúvida (do seu amor pelo Fluminense), isso cai agora. Só o amor, carinho e respeito pela instituição podem fazer que de alguma forma eu deixe a minha família em Londres e voltar para o Brasil. Poderia ir para o Qatar, que são seis horas de viagem, praticamente uma ponte aérea. Uma condição boa de voo, de país, de viver bem, não que não vá viver bem. Mas não sei o que vou encontrar no Brasil, pois saí há 16 anos. Sei que vou ter dificuldades para me adaptar, mas acho que tudo vai acabar bem", afirmou em entrevista à "TNT Sports".

Thiago Silva assinou com o Fluminense até julho de 2026. O zagueiro, de 39 anos, chega ao Rio na próxima quinta-feira. No dia seguinte, o veterano será apresentado aos torcedores em um evento no Maracanã.



O zagueiro volta ao Fluminense após 15 anos e meio atuando no futebol europeu. Thiago Silva defendeu Milan, PSG e Chelsea, conquistando títulos pelos três clubes. Neste período, o zagueiro fez parte do elenco da seleção brasileira que disputou as últimas quatro Copas do Mundo.



Pelo Fluminense, Thiago Silva atuou profissionalmente de 2006 a 2008. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2007, título que interrompeu uma sequência de 23 anos sem conquistas nacionais do Tricolor, e fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores no ano seguinte. No total, pelo clube carioca, atuou em 146 jogos e fez 14 gols.