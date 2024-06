Felipe Melo deixou partida no primeiro tempo - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 02/06/2024 15:06 | Atualizado 02/06/2024 15:18

Rio - Além da atuação ruim contra o Juventude, o Fluminense deixou o Maracanã no último sábado com mais problemas. O zagueiro Felipe Melo e os atacantes Keno e Germán Cano sentiram dores na partida. Os dois primeiros foram substituídos e o argentino terminou o jogo no sacrifício para não deixar o Tricolor com 10 jogadores em campo.

Os problemas físicos vem sendo comuns no Fluminense durante a temporada, principalmente entre os veteranos. No caso de Cano e Keno, dos dois já desfalcaram o Tricolor em 2024 por conta de outras lesões. Felipe Melo, ainda não, mas por conta da idade avançada, é poupado em muitas oportunidades e nunca atua os 90 minutos.



Outros veteranos do Tricolor já se lesionaram no ano como Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto, Douglas Costa e Gabriel Pires. Além disso, o Fluminense também sofreu problemas físicos envolvendo jogadores mais jovens como Marquinhos e tem atualmente André e Lelê afastados por lesões.

Independente das lesões, a questão física também tem sido um problema para o Fluminense no ano. O Tricolor tem oscilado bastante em suas atuações, não conseguindo ter o controle dos seus adversários, mesmo em vitórias conquistadas no Maracanã.