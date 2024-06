Rio de Janeiro, Brasil - 01/06/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Juventude esta noite no Maracanã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Rio de Janeiro, Brasil - 01/06/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Juventude esta noite no Maracanã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024.LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 01/06/2024 21:01

Rio - O Fluminense decepcionou e foi vaiado dentro de casa. O Tricolor saiu na frente, mas empatou com o Juventude por 1 a 1, neste sábado (1), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcelo, de pênalti, fez o gol dos tricolores, enquanto Jadson aproveitou falha do goleiro Fábio para igualar (veja os melhores momentos abaixo).





Com ritmo lento e sem conseguir se impor diante de um adversário que voltou a jogar após sofrer com as enchentes no Rio Grande do Sul, o Fluminense decepcionou os torcedores presentes no Maracanã. O Tricolor saiu na frente, mas entregou o empate na etapa final quando tinha o controle das ações.

O resultado tirou o Fluminense da zona de rebaixamento, mas o mantém ameaçado. O Tricolor chegou aos seis pontos e subiu para o 15º lugar. O próximo compromisso do Time de Guerreiros será contra o Botafogo, na terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão.