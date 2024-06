Germán Cano fará seu 150º jogo pelo Fluminense neste sábado (1), contra o Juventude - Marcelo Gonçalves/Fluminense Fc

Publicado 01/06/2024 12:46

Rio - A partida entre Fluminense e Juventude neste sábado (1), às 18h30, no Maracanã, será especial para o atacante Germán Cano. O argentino fará, contra o clube gaúcho, sua 150ª partida com a camisa tricolor.

No clube desde 2022, o argentino tem 89 gols marcados e 12 assistências feitas nos 149 jogos que fez pelo Fluminense até o momento. Cano é o segundo maior artilheiro do Tricolor no século, atrás apenas de Fred, com 199 tentos, e é o terceiro maior goleador estrangeiro da história do clube, atrás de Russo, com 155, e Welfare, com 161.

Além disso, somando sua passagem pelo Vasco, Cano é o estrangeiro com mais gols em solo brasileiro nesse século. O argentino balançou as redes 132 vezes desde que chegou ao Brasil, em 2020, tendo quatro gols a mais que o segundo colocado, Paolo Guerrero.

Cano também foi um dos principais personagens do Fluminense em uma das suas maiores conquistas de sua história: a Libertadores do 2023. O atacante marcou 13 gols em 12 jogos da competição, e, por conta de seu protagonismo na conquista, foi eleito o Rei da América daquele ano.

Além da Libertadores, Cano também foi bicampeão carioca pelo Fluminense (2022 e 2023) e conquistou a Recopa Sul-Americana deste ano.