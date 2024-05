Thiago Silva será apresentado no Maracanã - Divulgação / Fluminense

Publicado 30/05/2024 21:23

o time carioca iniciou as vendas para o Norte nesta quinta-feira (30). Rio - O Fluminense deve ter casa cheia no Maracanã para a apresentação de Thiago Silva, no dia 7 de julho, no Maracanã . Após os tricolores esgotarem os setores Sul, Leste e Oeste,

Com isso, a tendência é que o Fluminense supere o São Paulo e alcance o recorde de maior público em estádio para apresentação de um jogador no futebol brasileiro. Atualmente, a marca é do time paulista, que colocou 45 mil pessoas no Morumbi para recepcionar Luís Fabiano em seu retorno, no ano de 2011.

Fora dos estádios, a maior apresentação de um jogador foi a de Romário no Flamengo, em 1995, um ano após ter sido eleito melhor do mundo. Como o evento aconteceu com um desfile em carro aberto, não há precisão sobre o número de rubro-negros que foram às ruas.

Inicialmente, o Fluminense não planejava abrir o setor Norte para a apresentação de Thiago Silva, que chega ao Brasil um dia antes do evento. No entanto, atendeu o apelo da torcida tricolor, que já comprou mais de 42 mil ingressos.

A festa para o zagueiro será semelhante a que foi feita para Marcelo no ano passado, quando 31 mil torcedores foram ao Maracanã celebrar a volta do lateral. O evento no dia 7 contará com show do grupo de pagode Sorriso Maroto.