Fluminense terminou a fase de grupos da Libertadores invicto pela primeira vezLucas Merçon / Fluminense

Rio - A vitória do Fluminense em cima do Alianza Lima, do Peru, por 3 a 2, de virada no Maracanã, na última quarta-feira (29) , fez com que a equipe de Fernando Diniz terminasse a fase de grupos invicto. Em dez participações no torneio continental, é a primeira vez que o Tricolor finaliza sua chave sem perder.



Com quatro vitórias, dois empates e 14 pontos somados, o Flu foi líder isolado do Grupo A, tendo garantido sua vaga nas oitavas de final de forma antecipada, ao vencer o Cerro Porteño, do Paraguai, na quinta rodada

A campanha do clube das Laranjeiras na fase de grupos, no entanto, não foi muito convincente, nos olhos do torcedor. Algumas atuações, como contra o Colo-Colo, no Chile, foram abaixo das expectativas, para quem é o atual campeão da competição.

Apesar disso, o time tricolor está no pote 1 para o sorteio das oitavas, que será realizado na próxima segunda-feira (3), e pode fechar na segunda colocação geral da fase de grupos da Libertadores, caso Palmeiras, Talleres, da Argentina, e River Plate tropecem em seus compromissos nesta quinta.



Agora, o Fluminense volta as atenções para o Brasileirão. O próximo compromisso da equipe do técnico Fernando Diniz será contra o Juventude, às 18h30 de sábado (1), no Maracanã, pela sétima rodada.