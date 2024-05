Marcelo, do Fluminense, comemora gol marcado na partida contra o Alianza Lima - Pablo Porciuncula/AFP

Marcelo, do Fluminense, comemora gol marcado na partida contra o Alianza Lima

Publicado 29/05/2024 23:20

Rio - Depois de um primeiro tempo abaixo do esperado pela torcida, o Fluminense cresceu muito no segundo tempo, mostrou força e conquistou mais uma vitória na Libertadores, ao bater por 3 a 2 o Alianza Lima (PER), de virada no Maracanã, na noite desta quarta-feira (29), pela sexta e última rodada do Grupo A. Arregui e Serna fizeram os gols do time peruano, mas Keno, Marcelo e John Kennedy garantiram o triunfo tricolor.

Com o resultado, o Flu fechou a fase de grupos da Libertadores invicto, com quatro vitórias e dois empates. O Tricolor, que já tinha a liderança assegurada, chegou aos 14 pontos. O adversário nas oitavas será conhecido em um sorteio a ser realizado na próxima segunda-feira (3).

Agora, o Fluminense volta as atenções para o Brasileirão. O próximo compromisso da equipe do técnico Fernando Diniz será contra o Juventude, às 18h30 de domingo (2), no Maracanã, pela sétima rodada.

O jogo

Mesmo com a classificação garantida, o técnico Fernando Diniz optou por uma formação ofensiva com quatro atacantes para ir para cima do Alianza Lima e buscar a vitória. Apesar disso, a partida se complicou para o Fluminense logo nos primeiros minutos. Isso porque a equipe peruana abriu o placar numa jogada ensaiada de escanteio aos sete minutos.

Lagos levantou bola na área, e Arregui correu da entrada da área para se antecipar a Marcelo e cabecear forte. Fábio chegou a tocar na bola, mas não impediu o gol do Alianza Lima.

O Fluminense, por sua vez, teve mais presença no campo de ataque e posse de bola, mas mostrou dificuldade para criar. A melhor e praticamente única grande chance do Tricolor veio numa cabeçada de Keno no travessão. Na sequência, a bola ficou viva na pequena área até a defesa peruana afastar o perigo.

No intervalo, Diniz promoveu as entradas de Marquinhos e Ganso nas vagas de Guga e Alexsander, respectivamente. Com a entrada de jogadores de frente, o Flu ficou ainda mais ofensivo e chegou ao empate com apenas dois minutos na etapa complementar. Após um cruzamento de Marcelo na área, a zaga do Alianza não conseguiu fazer o corte. A bola sobrou para Marquinhos, que finalizou. Saravia espalmou, e Keno apareceu para pegar o rebote e mandar de cabeça para o fundo das redes.



A comemoração, porém, durou pouco. Logo aos seis minutos, o Alianza Lima voltou a ficar em vantagem no placar. Cabellos levantou bola na área, a zaga do Fluminense não conseguiu afastar, e a posse ficou com Serna. O camisa 26 estava livre e acertou um bonito chute, sem qualquer chance de defesa para Fábio.

No entanto, dessa vez, a resposta tricolor veio rápida. Aos sete minutos, Marcelo arrancou pela lateral esquerda, fez uma tabela dupla com John Kennedy e Cano e finalizou com estilo dentro da área para anotar um golaço no Maracanã.

Depois disso, o Alianza Lima não deixou de atacar, mas era o Fluminense que tinha mais volume. Assim, aos 36, a virada tricolor veio. Jhon Arias descolou um lindod passe pelo lado esquerdo para John Kennedy, que escapou da marcação. Cara a cara com o goleiro, o camisa 9 não perdoou e finalizou forte para dar números finais ao jogo. Os peruanos pressionaram na reta final, mas o Tricolor conseguiu segurar o resultado.

Ficha técnica



Fluminense 3 x 2 Alianza Lima



Data e Hora: 29/5/2024, às 21h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)



Cartões amarelos: Felipe Melo, Marcelo, Martinelli, Ganso e John Kennedy (FLU) / Arregui (ALI)

Cartões vermelhos: -

Gols: Arregui (0-1) (7'/1ºT) / Keno (1-1) (2'/2ºT) / Serna (2-1) (0'/2ºT) / Marcelo (2-2) (8'/2ºT) / John Kennedy (3-2) (36'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Guga (Marquinhos, Intervalo), Martinelli, Felipe Melo (Marlon, Intervalo) e Marcelo; Alexsander (Paulo Henrique Ganso, Intervalo) e Lima; Keno (Douglas Costa, 34'/2ºT), Arias, John Kennedy e Cano (Renato Augusto, 30'/2ºT).

ALIANZA LIMA (Técnico: Alejandro Restrepo)

Saravia; Garcés, Zambrano e Freytes; Zanelatto, Cabellos, Arregui (Guzmán, 38'/2ºT), Castillo (Fuentes, 46'/2ºT) e Lagos (De Santis, 38'/2ºT); Serna e Waterman (Barcos, 32'/2ºT).