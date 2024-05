Diretor do West Ham irá assistir jogo do Fluminense para observar jogadores - Divulgação / Fluminense

Diretor do West Ham irá assistir jogo do Fluminense para observar jogadoresDivulgação / Fluminense

Publicado 29/05/2024 19:41

Rio - No Rio de Janeiro para tentar fechar a contratação de Fabrício Bruno, do Flamengo, um diretor do West Ham, da Inglaterra, estará presente no Maracanã nesta quarta-feira (29) para assistir o jogo entre Fluminense e Alianza Lima, do Peru, pela Libertadores. A informação é do jornalista Venê Casagrande.