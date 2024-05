Marquinhos é um dos destaques do Flu - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 29/05/2024 14:45

Rio - Dos reforços contratados pelo Fluminense para 2024, o atacante Marquinhos, de 21 anos, sem dúvidas é o que vem dando melhor retorno. Titular da equipe de Fernando Diniz e importante principalmente nos dois primeiros jogos da Libertadores, quando fez dois gols, o jovem acredita que o Tricolor irá superar a oscilação desde primeiro semestre e alcançar grandes objetivos na temporada.

"(O cenário) tá sendo o melhor possível. Acho que agora, com todo mundo que estava no departamento médico podendo estar em campo, isso dá mais opções pro Diniz escolher. Acho que a gente tá em fase de evolução, a gente tá em crescimento. Esse momento instável em que a gente estava, a gente conseguiu passar e tá começando a engrenar. Daqui para frente, agora a gente vai conseguir pegar uma sequência boa, retomar a confiança de todo mundo e buscar esse sonhado bi da Libertadores", disse em entrevista ao portal "GE".

A média de idade avançada do elenco do Fluminense contrasta com a idade de Marquinhos. O jovem, de 21 anos, elogiou os companheiros veteranos e elogiou a mescla entre experiência e juventude no grupo.

"Você ter caras vencedores dentro do grupo, que já construíram uma história dentro do futebol, como Marcelo, Thiago (SIlva) chegando, Felipe Melo… Renato (Augusto), se for citar, Douglas (Costa)... Para a gente que é jovem, é muito bom, porque a gente aprende a cada dia com eles. Casa bem o pessoal um pouco mais experiente com os mais jovens querendo aprender. Eles, por serem mais experientes, conseguem passar para a gente não cometer erros que eles possam ter cometido na carreira deles. Acho que casa perfeitamente", disse.