Fábio em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 29/05/2024 21:28

Rio - Fábio completou 15 jogos com a camisa do Fluminense . O goleiro alcançou a marca especial ao entrar em campo na partida contra o Alianza Lima (PER) no Maracanã, nesta quarta-feira, 29, pela última rodada do Grupo A da Libertadores.

"É algo gratificante. Um presente de Deus na minha vida. Revejo minha história, onde comecei e todo o processo para chegar até aqui. Só tenho a agradecer todos que fizeram parte dessa caminhada, minha família que está sempre junta e todos os preparadores que me deram oportunidade e me prepararam para entrar em campo e fazer o melhor", disse o goleiro, antes da partida.

O goleiro, de 43 anos, chegou ao Fluminense no início da temporada de 2022 após deixar o Cruzeiro. Desde então, tem feito história no Tricolor. Além de completar 15 jogos, Fábio fez parte das conquistas do bicampeonato carioca em 2022 e 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.