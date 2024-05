Diniz terá que encontrar substituto para Arias - Marcelo Goncalves / Fluminense

Diniz terá que encontrar substituto para AriasMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 29/05/2024 09:30 | Atualizado 29/05/2024 09:32

Rio - Classificado na Libertadores e na Copa do Brasil, Fernando Diniz terá que lidar com uma situação complicada a partir da próxima semana. Jhon Arias entra em campo no próximo sábado, contra o Juventude, no Maracanã, e depois irá viajar para se apresentar a Colômbia para a disputa da Copa América, com isso, o treinador terá que "quebrar a cabeça" para achar um substituto.

No melhor dos mundos para o torcedor tricolor, Arias iria desfalcar o Fluminense até pelo menos o dia 2 de julho. Caso, a Colômbia seja eliminada na primeira fase da competição, a seleção de Arias está no grupo D ao lado de Costa Rica e Paraguai. Caso isso aconteça, o Tricolor não terá seu craque por pelos meus seis partidas do Brasileirão.

O número poderá aumentar com as possíveis classificações dos colombianos. Caso Árias leve seu país até a decisão da Copa América, o Fluminense deverá perdê-lo por pelo menos oito partidas. Estes números poderão aumentar em caso de marcação de mais partidas pela CBF durante a disputa da competição para compensar o período em que o Brasileiro ficou parado devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Em relação a Copa do Brasil e a Libertadores, não teremos partidas durante a disputa do torneio de seleções.



O próprio retorno de Arias é incerto. O colombiano, de 26 anos, vem sendo muito assediado por clubes europeus e poderá deixar o Fluminense na janela de transferências do meio do ano. Com isso, encontrar um substituto para o craque é uma urgência para Fernando Diniz.

O treinador terá dez dias para trabalhar o grupo no intervalo entre o último jogo de Arias antes de embarcar para defender sua seleção e o primeiro jogo do Fluminense sem ele, que acontecerá no próximo dia 11 contra o Botafogo, no Nilton Santos. As opções para Fernando Diniz são bem diversas.



O comandante poderá continuar a escalar o Fluminense com três homens de frente, substituindo Arias, deixando o Tricolor com um trio formado por Keno, Marquinhos e Germán Cano. Uma outra possibilidade é escalar John Kennedy na função e sacar um dos dois jogadores de lado, deixando o camisa 9 ao lado do argentino.

Diniz pode também fortalecer o meio-campo do Fluminense e escalar Renato Augusto na função. Além disso, também existe a possibilidade de Alexsander se manter como titular, ao lado de Lima, Martinelli e Ganso, com uma dupla de ataque formada por Cano e Keno ou Marquinhos.