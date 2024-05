Martinelli em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/05/2024 12:50

Titular e um dos destaques do Fluminense na temporada, Martinelli, de 22 anos, é um jogador promissor e com isso poderá despertar interesse de outros clubes. Com contrato até o final de 2026, o volante se disse contente no Tricolor e conquistar ainda mais títulos pelo clube das Laranjeiras.

"Estou muito feliz aqui no Fluminense. Sempre fui muito feliz aqui. Espero viver grandes momentos, conquistar títulos. Coloco meu caminho na mão de Deus que as coisas vão acontecer", afirmou Martinelli, em entrevista concedida no treinamento desta terça-feira (28).

O volante também comentou sobre a chegada de Thiago Silva ao Fluminense. Martinelli comemorou a chegada do zagueiro e falou que jogadores experientes como ele, Marcelo, Ganso e Felipe Melo são fundamentais para agregar conhecimento e qualidade para o elenco.

"Muito importante ter jogadores desse nível. Que foram multicampeões na Europa. Chegam para agregar. Marcelo já trouxe muito e tenho certeza que o Thiago também vai. São jogadores muito experientes que conversam muito com a gente. Não só os dois. Tem o Felipe, o Ganso, mais jogadores. Acho que vai agregar bastante para a gente que é mais novo. Facilita ter eles em campo", disse Martinelli.

O Fluminense vive uma fase oscilatória na temporada. Apesar de ter garantido as classificações para as próximas fases da Libertadores e da Copa do Brasil, o Tricolor ocupa a 17ª colocação do Brasileirão. Martinelli reconheceu o momento do clube, defendeu que a equipe precisa performar melhor, mas argumentou que o nível de competitividade tá maior do que no ano passado.

"Depois que você ganha um título, os adversários melhoram e você tem que melhorar também. Acho que a régua está mais alta. Temos que performar melhor que ano passado se quisermos ganhar novamente a competição. O calendário é muito puxado com Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Então tem que virar a chave muito rápido e às vezes, em uma competição ou outra, acaba tendo algum deslize", concluiu Martinelli.

na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, pela terceira rodada do Brasileirão. Martinelli foi titular em 21 dos 22 jogos que disputou na temporada, seja como volante, ou improvisado na zaga. O jogador de 22 anos fez um gol na temporada,

O Fluminense volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (29), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor retorna ao Maracanã às 21h30, para enfrentar o Alianza Lima.