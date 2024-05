Treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/05/2024 10:39

Rio - Após vencer duas consecutivas sob o comando do técnico Fernando Diniz neste ano, o Fluminense tenta encontrar sua melhor forma. Para isso, o Tricolor aposta na sequência de jogos no Rio de Janeiro e na apresentação de Thiago Silva para embalar na temporada e se reconectar com a torcida.

A relação entre o time e a torcida esfriou neste ano. Em 2023, o Fluminense teve uma média de 37.762 torcedores por jogo — a melhor dos últimos 10 anos. Já neste ano, o número caiu em todas as competições. No Brasileirão, a média foi de 29 mil para 19 mil. Na Libertadores, de 54 mil para 43 mil.

Fluminense tenta reconquistar o torcedor. Ainda sem convencer na temporada, o Time de Guerreiros terá uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, sendo três como mandante. Entre os jogos contra Juventude e Botafogo, ainda terá a apresentação de Thiago Silva no Maracanã — que já vendeu mais de 30 mil.

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Alianza Lima, do Peru, na quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Atual campeão, o Tricolor já está classificado e tem a liderança do Grupo A garantida.

Próximos jogos do Fluminense:

29/05 — Fluminense x Alianza Lima (PER) — 21h30 — Maracanã — Libertadores

01/06 — Fluminense x Juventude — 18h30 — Maracanã — Campeonato Brasileiro

12/06 — Botafogo x Fluminense — 20h — Nilton Santos — Campeonato Brasileiro

15/06 — Fluminense x Atlético-GO — 21h — Maracanã — Campeonato Brasileiro