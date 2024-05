Thiago Silva - Divulgação/Fluminense

Thiago SilvaDivulgação/Fluminense

Publicado 27/05/2024 13:41

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, chegará ao Rio de Janeiro na próxima semana e irá ser apresentado no dia 7 de junho. O evento irá acontecer no Maracanã, nos mesmos moldes do que aconteceu com Marcelo no ano passado. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O grupo de pagode Sorriso Maroto está confirmado como uma das atrações. O Fluminense negocia com outros artistas para o evento. O defensor assinou contrato com o clube carioca até junho de 2026.

A data estreia de Thiago Silva pelo Fluminense ainda é incerta. O zagueiro estará liberado para atuar a partir do dia 10 de julho, quando a inscrição de jogadores contratados do futebol europeu se abre.

Pelo Fluminense, Thiago Silva atuou profissionalmente de 2006 a 2008. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2007, título que interrompeu uma sequência de 23 anos sem conquistas nacionais do Tricolor, e fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores no ano seguinte. No total, pelo clube carioca, atuou em 146 jogos e fez 14 gols.