Elenco do Fluminense que foi campeão brasileiro de 1984Divulgação

Publicado 27/05/2024 07:00

Rio - Nesta segunda, dia 27 de maio, o Fluminense comemora o aniversário de uma das suas maiores conquistas: o Brasileiro de 1984. Zagueiro e capitão do título conquistado em uma decisão caricoa sobre o Vasco, no Maracanã, Duílio, de 67 anos, fez parte de uma geração vencedora, que além desta taça nacional, também foi tricampeã do Campeonato Carioca nos anos de 1980. Ao recordar aquele momento único, o defensor revelou que para que a história pudesse ter sido escrita há 40 anos, algo de diferente teve que acontecer no fim da temporada anterior.

Duilio atualmente ocupa função na base do Fluminense Reprodução / Instagram

"O Fluminense vinha de um Brasileiro ruim em 1983. Fizemos uma viagem para o norte e para o nordeste do Brasil e por mais de 20 dias. O treinador na época era o Cláudio Garcia, e ele perguntou se era isso que a gente queria. Começamos a trabalhar, veio o título do Carioca de 1983, que teve a chegada do Washington e do Assis. Depois em 1984, começamos o ano com o Carbone, e com a saída dele veio o Parreira e depois o Romerito chegou. Com o tempo, fomos acreditando na possibilidade, fomos evoluindo jogo a jogo e a equipe provou seu valor", afirmou em entrevista ao Jornal O Dia.

Carlos Alberto Parreira comandou o Fluminense naquela conquista histórica. Dez anos depois, ele levaria a seleção brasileira ao tetracampeonato mundial na Copa disputada nos Estados Unidos. Duílio fez muitos elogios ao ex-treinador e citou que o legado dele permanece no esporte até os dias atuais.



"Até hoje a gente consegue ver em jogos o que o Parreira fazia com a gente. Muita repetição nos treinos, tanto de pontos defensivos, de meio-campo e ataque. Nós éramos uma equipe vertical. Sempre que roubávamos a bola tentávamos contra-atacar rápido. Quando a gente tinha a bola, também sabíamos dosar bem com as bolas nos pés. O trabalho começou com o Cláudio Garcia, depois tivemos o Carbone, e depois o Parreira. Todos contribuíram bastante para os títulos que conquistamos", opinou.



Duilio foi capitão de conquistas do Fluminense Reprodução / Instagram

O elenco campeão brasileiro pelo Fluminense em 1984 teve peças de talento inegável como Branco, Ricardo Gomes, Romerito, Assis e Washington. Porém, além das individualidades, aquela equipe recebia muitos elogios pela qualidade tática que apresentava em suas partidas.

"Acredito que foi sim a equipe taticamente mais forte que o Fluminense já teve. Tinha uma organização tática impecável, o Parreira montou aquilo que ele achava que era o ideal para aquela equipe. A chegada do Romerito nos tornou mais forte, encaixou como uma luva. Nossa equipe era muito bem encaixada e homogênea. A gente tinha a percepção de cada companheiro quase que de "olhos fechados". Quando havia alguma mudança a equipe não sentia muito. E individualmente também era um grupo incrível, com jogadores que foram da seleção brasileira e que tinham um nível individual muito alto. Não conquistamos os títulos por acaso, eu vejo como uma das maiores equipes de todos os tempos", contou.



Romerito com a camisa do Fluminense nos anos de 1980 Arquivo O Dia

Além do título do Brasileiro, o Fluminense conseguiu um domínio no futebol do Rio de Janeiro por três anos, inclusive, em uma década em que o Flamengo teve a equipe que é considerada a maior de sua história. Duílio reforçou a importância das conquistas estaduais que o Tricolor obteve nos anos de 1980.

"Hoje em dia tentam menosprezar os títulos do Estaduais, que é onde nascem e crescem as rivalidades entre os torcedores. Eu acho que eles precisam ser mais bem elaborados. Existe uma variação grande do nível técnico e em muitos Estaduais as equipes com mais investimentos são beneficiadas. Em 1984, com o Brasileiro, a Libertadores não era tão propagada. Inicialmente, foi considerado o primeiro título, mas posteriormente com todo o mérito, a conquista de 1970 foi colocada também como Brasileiro. Então foi uma conquista muito importante, assim como os estaduais que levantamos", disse.

Ao relembrar a campanha, o capitão do bicampeonato citou uma atuação especial, que em sua opinião foi a mais marcante para o título. Duílio convidou os fãs de futebol a assistirem a partida entre Fluminense e Corinthians, válida pela semifinal do Brasileiro de 1984.

Duilio ao lado de companheiros do título brasileiro de 1984 Divulgação

"Foram muitos jogos marcantes, mas acredito que o primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians, em São Paulo, foi a partida mais marcante. Na época, a nossa atuação foi considerada a melhor e mais perfeita taticamente do futebol brasileiro pelos críticos e comentaristas. Até hoje quem aprecia um bom futebol e puder chegar na Internet e observar essa partida vai ganhar duas horas. A nossa vitória não veio por acaso, mas foi fruto de muito trabalho e de uma atuação perfeita da nossa equipe", afirmou.

Além da participação dentro de campo, Duílio teve a oportunidade de levantar o título do Brasileiro de 1984. O ex-zagueiro relembra o momento com muito orgulho e satisfação.

"Não tem como descrever minha passagem pelo Fluminense, fui capitão até o dia que sai. Ter sido capitão de uma conquista como o Brasileiro não tem explicação. É algo além de um prazer. Lutamos, brigamos e conquistamos. É um momento que coroa um trabalho que foi feito durante muito tempo. Como capitão eu tenho muito orgulho daquele grupo, que foi extremamente qualificado e que lutou muito por aquela conquista", finalizou.