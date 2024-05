Fernando Diniz comanda o Fluminense na área técnica do Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 25/05/2024 08:20 | Atualizado 25/05/2024 08:39

Rio - Vivendo uma temporada irregular, o Fluminense não tem o mesmo aproveitamento no Maracanã que tinha no ano passado. Contando apenas os jogos em que o Tricolor foi comandado por Fernando Diniz no estádio em 2024, o clube carioca atuou em 12 partidas, venceu seis, empatou três e acabou derrotado em três oportunidades.

O aproveitamento do Fluminense até o momento é de 58,3%. O Tricolor vem melhorando seus índices nos últimos jogos no estádio. Nas últimas quatro partidas, o clube carioca saiu vencedor em todas: Colo-Colo, Vasco, Cerro Porteño e Sampaio Corrêa.



Porém, os números ainda estão distantes da temporada passada. Em 2023, o Fluminense atuou no Maracanã em 37 partidas, com 23 vitórias, nove empate e apenas cinco derrotas. O clube carioca teve um aproveitamento de 70,2%.



Na sequência dos próximos cinco jogos do Fluminense que foram marcados, todos são no Rio de Janeiro, e quatro acontecerão no Maracanã. Caso mantenha o aproveitamento dos últimos confrontos, o clube das Laranjeiras pode se aproximar dos números de 2023.