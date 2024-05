Felipe Melo em ação durante jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/05/2024 16:37

"Eu estou vivendo o momento. Claro que tenho, sim, a pretensão de disputar esse Super Mundial. Nós, aqui, fizemos por merecer isso, mas a gente não sabe o amanhã. Por isso, tenho vivido muito o hoje, tenho trabalhado todos os dias. A gente tem alguns dias de folga, e vou deixar de viajar porque preciso cuidar do meu corpo, que é a ferramenta de trabalho. De repente, se eu viajar, as pessoas que estão aqui me ajudando não vão poder estar comigo. Mas tenho pretensão, sim, de jogar", contou Felipe Melo, de 40 anos, em entrevista coletiva.

O capitão também quer aumentar a lista de títulos com a camisa do Flu. Pelo Tricolor, ele conquistou: o Campeonato Carioca, em 2022 e em 2023; a Libertadores, em 2023; e a Recopa, em 2024.



"Vamos viver o momento. Quero continuar conquistando no Fluminense. Lembro no Palmeiras, clube que tenho um amor imenso, quando vencemos a primeira Libertadores, que era algo assim distante, eu sempre falei: 'vamos ser bi, por que não?'. E nós conquistamos. Com muito trabalho, com muito suor, nós conquistamos a segunda Libertadores. Por que não pensar na Libertadores? Por que não pensar na Copa do Brasil? Por que não pensar no Brasileiro? Sonhar é grátis, e eu sonho com grandes conquistas. Sonho em continuar fazendo história com esse grupo, que merece demais", destacou Felipe Melo.

"O que me traz esperança é entender e ver que o Fluminense é um clube que trabalha muito. Podem ter clubes que trabalham como o Fluminense, mais você não vai encontrar em mundo algum. A gente trabalha muito. Se nós estamos colhendo frutos, é porque estamos trabalhando muito para isso", completou.