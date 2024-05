Felipe Melo, do Fluminense, em ação contra o Sampaio Corrêa - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 22/05/2024 23:07 | Atualizado 22/05/2024 23:15

Rio - Felipe Melo completou 100 jogos com a camisa do Fluminense na noite desta quarta-feira, 22. O zagueiro foi titular do Tricolor na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa no Maracanã , em partida da terceira fase da Copa do Brasil. Após o confronto, ele concedeu entrevista coletiva para falar sobre a marca.

"Orgulho define o momento que estou vivendo agora. Completar 100 jogos com o Fluminense às portas de completar 41 anos é motivo de muito orgulho e muita gratidão a Deus. E olhar para trás, tudo que a gente tem vivido. Conquistas, choros, alegrias, em um clube que somos apaixonados, que é o Fluminense... Para mim é motivo de muito, muito orgulho mesmo", disse Felipe Melo.

Antes do início da coletiva, ele brincou com os jornalistas e disse que tinha um anúncio para fazer. Na sequência, riu e disse que não iria se aposentar.

Coletiva de Felipe Melo, do Fluminense Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense anunciou a contratação de Felipe Melo em dezembro de 2021 . No time carioca, passou a atuar como zagueiro e foi fundamental para as conquistas do bicampeonato carioca, da Libertadores e da Recopa.

"Quando eu cheguei, na coletiva, na apresentação, não estavam os jornalistas presencialmente, era online. Eu lembro quando falei que vim para o Fluminense para construir uma história de brigar por todos os títulos. Eu lembro do sorriso no canto do rosto de alguns jornalistas, sabe? Mas eu aprendi, ao longo da minha vida, que sonhar é grátis. E o primeiro passo é nós sonharmos, né?", disse Felipe Melo.

"Tem pessoas que sonham pequeno, tem pessoas que sonham grande, e depois é correr atrás. Deus abriu a porta para eu vir para o Fluminense, porque foi motivo de muita oração com a minha esposa. Nós dobramos o joelho e oramos para Deus abrir só uma porta e fechar todas as outras portas. E eu estava praticamente fechado com outro clube, e as portas se fecharam e abriu só a do Fluminense. Então, vim para cá com uma certeza muito grande de construir uma grande história no clube. De tentar dar ao clube aquilo que ele não tinha conquistado, que era a tão sonhada Libertadores e, posteriormente, a Recopa", completou.