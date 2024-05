Jefté foi cedido ao Apoel em empréstimo junto ao Fluminense - Divulgação / Apoel

Publicado 22/05/2024 17:55

Rio - Tratado como uma das grandes revelações do Fluminense nos últimos anos, o lateral-esquerdo Jefté está de saída do clube. O Tricolor encaminhou a venda do defensor de 20 anos para o Rangers, da Escócia. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Jefté chamou a atenção dos Rangers após seu período de empréstimo no Apoel, do Chipre. O lateral-esquerdo foi campeão nacional e um dos principais destaques da equipe cipriota, e atraiu os olhares do clube escocês.

O defensor já era alvo dos Rangers desde o início do ano. O clube chegou a fazer uma investida pelo jogador em janeiro, algo que o Fluminense foi de acordo. Entretanto, o Apoel impediu que a negociação avançasse, pelo fato de ainda contar com o lateral para o restante da temporada.

Jefté fez parte da "Geração dos Sonhos" na base do Fluminense, com nomes como Matheus Martins, Kayky e Metinho, que conquistou o Brasileirão sub-17 em 2020. Ele, entretanto, não chegou a entrar em campo pelo time principal do Tricolor.