Fluminense terá titulares contra o Sampaio Corrêa-MAMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/05/2024 12:32

Rio - O Fluminense tem uma boa vantagem para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor recebe o Sampaio Corrêa-MA nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta. O técnico Fernando Diniz relacionou os principais jogadores à disposição para o confronto.

As únicas ausências são por lesões. O lateral-direito Samuel Xavier e os atacantes Marquinhos e Douglas Costa estão em transição para os trabalhos com o grupo. Já o zagueiro Marlon, que voltou a treinar nesta semana, teve poucas sessões de treinamento e, por isso, não foi relacionado. O zagueiro Manoel, o volante André e o atacante Lelê seguem no departamento médico.

Por outro lado, o zagueiro Thiago Santos voltou a ser relacionado. O jogador, de 34 anos, se recuperou de uma lesão muscular, treinou normalmente com o grupo e ficará como opção no banco de reservas diante do Sampaio Corrêa. Já o meia Gabriel Pires, que voltou contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Libertadores, foi novamente relacionado.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a disputa pela vaga será decidida nos pênaltis. Quem se classificar receberá R$ 3,4 milhões.

Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

LATERAIS: Calegari, Diogo Barbosa, Guga e Marcelo

ZAGUEIROS: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo e Thiago Santos

MEIAS: Alexsander, Arthur, Gabriel Pires, Jhon Arias, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto e Terans

ATACANTES: Germán Cano, Isaac, John Kennedy, Kauã Elias e Keno