Thiago Santos - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 21/05/2024 09:00 | Atualizado 21/05/2024 09:35

Rio - O Fluminense ganhou mais um reforço para a sequência da temporada. O volante Thiago Santos, de 34 anos, foi liberado pelo departamento médico e voltou a ser opção para o técnico Fernando Diniz. O jogador pode ser relacionado para o jogo contra o Sampaio Corrêa-MA, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil.

A presença entre os relacionados contra o Sampaio Corrêa-MA dependerá do próprio treinador. Sem o Brasileirão, o Fluminense tem priorizado a parte física para enxugar o departamento médico. Além de Thiago Santos, o zagueiro Marlon também foi liberado e está à disposição do técnico Fernando Diniz. Eles já estão treinando sem limitações com o elenco.

Em 2024, o Fluminense tem sofrido com lesões. O departamento médico passou cheio em boa parte do ano e, neste momento, conta com nomes como Samuel Xavier, Manoel, Gabriel Pires, André, Renato Augusto, Douglas Costa, Marquinhos e Lelê. A ideia é esvaziar o departamento até o início da Copa América, em junho.

Após encarar uma maratona de jogos longe de casa com partidas em Assunção, no Paraguai, em Santiago, no Chile, em São Paulo e no Espírito Santo — onde ficou por cerca de uma semana para os jogos contra Sampaio Corrêa e Atlético-MG — o Fluminense terá uma sequência no Rio. Além da partida pela Copa do Brasil, o Tricolor enfrenta o Alianza Lima, do Peru, dia 29, pela Libertadores, no Maracanã.