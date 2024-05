Torcida do Fluminense no Maracanã durante a partida contra o Cerro Porteño - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 20/05/2024 16:00

Rio - O Fluminense foi denunciado pela Conmebol devido ao uso de sinalizadores e bombas na arquibancada do Maracanã, durante a partida contra o Cerro Porteño, na última quinta-feira (16), pela Libertadores . A punição inicial para o Tricolor, imposta pela entidade, é no valor de US$ 5 mil dólares (R$ 25 mil), mas pode subir para US$ 8 mil dólares (R$ 40 mil) devido a reincidência.

De acordo com o "ge", o clube das Laranjeiras foi denunciado nos artigos 12.2 literal c) e 27 do Código Disciplinario da Conmebol. Segundo o regulamento disciplinar, as multas aumentam conforme a quantidade de denúncias e fases da competição. O delegado da partida contra a equipe paraguaia relatou os seguintes momentos que geraram a denúncia:

- Aos 15 minutos, três sinalizadores foram acesos e uma bomba foi detonada na Tribuna Sul, onde se reúnem os torcedores do Fluminense;

- Minuto 74', uma bomba explodiu na arquibancada Sul, ocupada por torcedores do Fluminense; .

- Aos 78 minutos, uma bomba foi detonada na arquibancada sul, onde ocupava a torcida do Fluminense;

- Minuto 80', outra bomba é detonada na arquibancada sul ocupada pelos torcedores do Fluminense.

O Fluminense retorna a campo na próxima quarta-feira (22), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, no Maracanã, pela Copa do Brasil. No jogo de ida, vitória por 2 a 0. Após o duelo, o Tricolor terá uma semana livre para preparar a equipe para o duelo contra o Alianza Lima, do Peru, no dia 29, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.