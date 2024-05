Guga - Marcelo Goncalves/FFC

GugaMarcelo Goncalves/FFC

Publicado 18/05/2024 21:22

Rio - O Fluminense vem vivendo uma temporada de muita oscilação e pouco futebol em 2024. O lateral-direito Guga, de 25 anos, citou um dos momentos de maior turbulência no ano, quando os jovens John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram afastados, por participarem de uma "festinha" com mulheres, antes do clássico contra o Vasco, no último dia 20. O jogador admitiu que a situação causou problemas ao ambiente tricolor.

"Tivemos uma conversa. Cobramos muito entre si. Acaba trazendo energia negativa para o grupo, que é muito bom. Nosso dia a dia é muito bom. Isso acabou trazendo turbulência. Mas são águas passadas. São meninos, vão errar. Todo jogador já passou por um momento de erros. Eles trabalham muito, são meninos que gostam muito de ajudar, são solidários. Esperamos que realmente tenham esse arrependimento, como eles falaram. Esperamos que eles possam não errar mais. São muito importantes", disse em entrevista à "ESPN".



Os quatro jogadores já foram reintegrados ao elenco e receberam elogios de Guga. Na opinião do lateral, os jovens podem contribuir bastante para a temporada do Fluminense.



"O Kauã Elias já provou no jogo contra o São Paulo, teve responsabilidade grande e pôde mostrar seu futebol. Alexsander já provou que pode nos ajudar muito. Desde a volta dele, cresceu muito. O John Kennedy nem se fala, menino que fez o gol do título da tão sonhada Libertadores. Já provaram que são capazes de ajudar. Que possam entender seu lugar fora de campo, não se levar pelo momento. São meninos do bem, esperamos que possam entrar no rumo da ajuda, da sinceridade e que possam nos ajudar durante o ano", disse.