Keno comemora o gol marcado por Ganso na vitória do Fluminense sobre o Cerro Porteño - Marcelo Goncalves / Fluminense

Keno comemora o gol marcado por Ganso na vitória do Fluminense sobre o Cerro PorteñoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 17/05/2024 14:14

procurado por Cruzeiro e Athletico-PR nesta temporada, mas optou por permanecer no Fluminense, com quem

Keno foinesta temporada, mas optou por permanecer no Fluminense, com quem renovou contrato em março , estendendo o vínculo até dezembro de 2025. Sem revelar os clubes, o atacante admitiu que as propostas apareceram.

"Tenho contrato com o Fluminense, renovei. Apareceram propostas mas estou focado no Fluminense. Estamos disputando um campeonato difícil, precisamos de um elenco forte", avisou.



Leia mais: Flu pode terminar invicto fase de grupos da Libertadores pela primeira vez

De volta ao time nas duas últimas partidas, Keno está recuperado após quase dois meses sem jogar por lesão. Após ser um dos destaques do título inédito da Libertadores de 2023, ele ainda tenta deslanchar na atual temporada.



Como sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo em março e os titulares do Fluminense se apresentaram somente no fim de janeiro para a pré-temporada, o atacante disputou apenas oito partidas em 2024.