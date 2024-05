John Kennedy entrou no segundo tempo da vitória do Fluminense sobre o Cerro Porteño - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 17/05/2024 07:00

John Kennedy enfim estreou na Libertadores de 2024., o atacante entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Cerro Porteño , no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo A, mas participou pouco do jogo.

nos dois primeiros jogos da atual edição, contra Alianza Lima, fora de casa, e Colo-Colo no Maracanã, o herói da conquista no ano passado também ficou fora dos outros dois compromissos do Tricolor. Contra o Cerro e os chilenos fora de casa, ele estava afastado por causa de episódios de indisciplina , principalmente pela festa com mulheres no quarto do hotel onde a delegação estava concentrada, antes do clássico com o Vasco.