Fluminense derrotou o Cerro Porteño - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fluminense derrotou o Cerro PorteñoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 16/05/2024 21:49

Rio - Não foi a atuação que os torcedores do Fluminense esperavam, mas o atual campeão da América está classificado para as oitavas de finais da Libertadores. No Maracanã, com gols de Marcelo e Ganso, o clube carioca derrotou ou Cerro Porteño por 2 a 1 e selou a vaga no mata-mata da competição. O Flu assegurou também o primeiro lugar do grupo A.