Publicado 22/05/2024 08:00 | Atualizado 22/05/2024 08:00

Rio - Decisivo diante do Cerro Porteño, no Maracanã, pela Libertadores, Paulo Henrique Ganso alcançou pelo Fluminense o mesmo número de gols que teve em sua passagem pelo São Paulo. O camisa 10 colocou a bola no fundo das redes em 24 oportunidades até o momento com a camisa do clube das Laranjeiras.

Ganso é o jogador mais antigo do elenco do Fluminense e a cada dia se consolida mais na história do clube carioca. O Tricolor já é o clube que o camisa 10 mais defendeu na carreira. Até o momento foram 231 partidas, 24 gols e 26 assistências.



Pelo clube do Morumbi, Ganso atuou em 214 jogos, fez 24 gols e deu 49 assistências. O clube que o camisa 10 mais deixou sua marca foi o Santos. Na Vila, o meia atuou em 113 partidas, com 36 gols e dez assistências.



Do atual elenco do Fluminense, Ganso é o terceiro jogador com mais gols pelo clube carioca. Em primeiro lugar está Germán Cano com 89 e na segunda colocação aparece Jhon Arias com 33.