Edina Alves será a árbitra do duelo entre Fluminense e Sampaio CorrêaDivulgação

Publicado 21/05/2024 19:00

Rio - A partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa, que acontece nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela Copa do Brasil, terá equipe de arbitragem 100% feminina, algo inédito na competição. Edina Alves (Fifa-SP) comanda a partida, com Neuza Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) de assistentes.

Além delas, todas as outras funções da partida também serão comandadas por mulheres, como o VAR, por exemplo. Regildênia Moura, membro da Comissão de Arbitragem da CBF e responsável pelo desenvolvimento da arbitragem feminina, celebrou a conquista e enalteceu as árbitras do futebol brasileiro.



"Esse jogo é motivo de muita alegria e orgulho. Nós temos muitas mulheres em condições de fazer de grande expressão. Cada vez mais, elas estão se preparando e aproveitando as oportunidades que estão sendo dadas. Não posso deixar de agradecer o presidente Ednaldo, que tem reunido esforços para fortalecer a arbitragem feminina brasileira, e o Seneme pela oportunidade de desenvolvê-las", afirmou Regildênia.



Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, em Cariacica , o Fluminense pode perder por até um gol de diferença que garante sua vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de vitória do Sampaio Corrêa por dois gols de diferença, a classificação será definida nos pênaltis.

Arbitragem da partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa



- Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

- Assistente 1: Neuza Ines Back (Fifa-SP)

- Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

- Quarta Árbitra: Andreza Helena de Siqueira (Fifa-MG)

- Assessora: Ana Karina Marques Valentin (PE)

- Árbitra de Vídeo: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

- Assistente de Árbitro de Vídeo 1: Amanda Matias Masseira (SP)

- Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Thayslane de Melo Costa (Fifa-SE)

- Observadora de VAR: Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro (SC)