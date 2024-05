Felipe Melo completará 100 jogos pelo Fluminense no duelo contra o Sampaio Corrêa - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 22/05/2024 13:57

Rio - O Fluminense está a um passo de garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor recebe o Sampaio Corrêa-MA, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta. Prestes a completar 100 jogos pelo clube, o zagueiro Felipe Melo quer o time jogando com alegria e cobrou atenção para alcançar o objetivo.

"Temos que entrar com a mesma garra que entramos em um clássico, entendendo que do outro lado existem profissionais que querem de qualquer forma ganhar o nosso espaço, que querem se classificar. Vamos jogar em casa, com a nossa torcida, e temos que fazer o melhor, jogar como uma final", disse.

Relacionado para o jogo, Felipe Melo pode completar 100 partidas pelo Fluminense. O zagueiro, de 40 anos, soma 99 jogos, 63 vitórias, 15 empates e um aproveitamento de 68,7% com a camisa tricolor. Bicampeão carioca e campeão da Libertadores e Recopa Sul-Americana, o veterano quer fazer mais história pelo clube e a Copa do Brasil está nos planos.

"Para nós é uma final. Esperamos entrar dentro de campo e correr muito sem a bola, e com a bola ter a alegria para jogar futebol, o futebol que encantou o país e que possamos continuar encantando, fazendo gols e sem tomar gols", completou.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a disputa pela vaga será decidida nos pênaltis. Quem se classificar receberá R$ 3,4 milhões.