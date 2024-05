Arias mostrou que será papai após marcar em Fluminense x Sampaio Corrêa - MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC

Arias mostrou que será papai após marcar em Fluminense x Sampaio CorrêaMARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC

Publicado 22/05/2024 20:51

Rio - O Fluminense está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A confirmação da vaga veio com a vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira, 22, pelo jogo da volta da terceira fase da competição. Jhon Arias e John Kennedy fizeram os gols do jogo. No duelo de ida, o Flu derrotou a Bolívia Querida pelo mesmo placar . O próximo adversário do time do técnico Fernando Diniz será conhecido por sorteio.

Agora, o Fluminense vira a chave para a Copa Libertadores. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Alianza Lima (PER) no Maracanã. A partida é válida pela sexta rodada do Grupo A. O Tricolor já está classificado para as oitavas da competição continental.

O jogo

O Fluminense foi a melhor equipe no primeiro tempo. Mesmo com boa vantagem construída no jogo de ida, o Tricolor não relaxou: impôs seu estilo, controlou a partida e fechou o primeiro tempo com quase 70% de posse de bola.

Aos 20 minutos, o Flu abriu o placar. Martinelli descolou ótimo passe para Ganso, que estava no lado esquerdo da área. O meia, por sua vez, cruzou rasteiro para Jhon Arias finalizar rasteiro e de primeira. Felipe chegou a tocar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

O time do técnico Fernando Diniz só levou susto em um momento, perto dos 15 minutos. Thiaguinho foi lançado em liberdade pelo lado direito e tocou para João Felipe, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. O lance, porém, foi anulado por impedimento ainda dentro do campo. O VAR, claro, revisou a jogada e confirmou a marcação.

Na etapa complementar, o jogo ficou morno. Isso porque o Fluminense seguia com amplo domínio da posse de bola, mas já não atacava com o mesmo ímpeto de outrora.

Ainda assim, teve as melhores chances da etapa complementar. Pouco depois dos 30 minutos, Arias foi derrubado na área, e a árbitra assinalou o pênalti. O próprio meia-atacante foi para cobrança, mas Felipe fez a defesa.

No entanto, a cobrança desperdiçada não fez falta, já que o Flu chegou ao segundo gol praticamente no lance seguinte. Aos 35 minutos, Renato Augusto tocou para Arias, que finalizou cruzado pelo lado esquerdo da área. Felipe espalmou, e John Kennedy apareceu para pegar a sobra e balançar as redes.

Ficha técnica



Fluminense x Sampaio Corrêa

Data e Hora: 22/05/2024, às 19h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitra: Edina Alves (FIFA-SP)



Cartões amarelos: João Felipe, Marcelinho, Cortez, Franklin e Rafael Luiz (SAM)

Cartões vermelhos: -

Gols: Jhon Arias (1-0) (20'/1ºT) / John Kennedy (2-0) (35'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Guga, Antonio Carlos, Felipe Melo (Gabriel Pires, 38'/2ºT) e Marcelo; Martinelli, Alexsander (Renato Augusto, 19'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Isaac, 42'/2ºT); Jhon Arias, Keno (John Kennedy, 19'/2ºT) e Germán Cano (Terans, 38'/2T).



SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Zé Augusto)

Felipe; Rafael Luiz, Franklin, Itambé e Cortez; Marcelinho (Gabriel Gazão ,25'/2ºT), Jhonata Varela (Pablo Oliveira ,37'/2ºT) e Adauto Júnior; João Felipe (Eloir, 15'/2ºT), Thiaguinho (Nadson, 15'/2ºT) e Brunão (Bruno Baio, 25'/2ºT).