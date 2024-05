Fernando Diniz - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 23/05/2024 09:52

Rio - De contrato renovado com o Fluminense até dezembro de 2025, Fernando Diniz está prestes a se tornar o treinador com mais tempo dirigindo o clube carioca no Século XIX. No próximo dia 16, caso não deixe o comando do Tricolor, ele irá superar a passagem mais longeva de Abel Braga à frente do Flu.

Em sua principal passagem pelo Fluminense, Abel Braga comandou o clube carioca do dia 12 de junho de 2011 até o dia 28 de julho de 2013. No total, foram dois anos, um mês e 16 dias à frente do clube das Laranjeiras. Na ocasião, ele conquistou um Brasileiro e um Carioca.



Fernando Diniz chegou ao Fluminense no dia 30 de abril de 2022. Até o momento, o treinador tem dois anos e 23 dias no comando do Tricolor. Com isso, ele irá superar Abel Braga no próximo dia 16 de junho, quando terá dois anos, um mês e 17 dias como técnico do clube das Laranjeiras.



Em relação a número de jogos, Fernando Diniz ainda está bem distante de Abel. Com quatro passagens pelo Fluminense, o treinador campeão brasileiro de 2012 fez 352 partidas. O atual comandante dirigiu o Tricolor em 184 jogos.



Os dois estão atrás de Zezé Moreira, que é o treinador que comandou o Flu em mais jogos, no total foram 497 duelos. Ele é o treinador que dirigiu o clube carioca por mais tempo em uma passagem também. O lendário técnico esteve à frente do Fluminense por mais de quatro anos (entre outubro de 1958 e dezembro de 1962) conquistando naquela passagem um Carioca e um Torneio Rio-SP.