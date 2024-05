Jhon Arias - Marcelo Goncalves / Fluminense

Jhon AriasMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 23/05/2024 07:20 | Atualizado 23/05/2024 07:31

Rio - Após 23 jogos com a equipe principal na temporada, finalmente, o Fluminense tem um artilheiro no ano que tenha feito a sua estreia, após o retorno dos jogadores titulares das férias. Jhon Arias, que balançou as redes contra o Sampaio Corrêa, chegou aos seis gols em 2024 e se tornou o principal goleador do Tricolor no ano.

O colombiano divide o posto com Lelê, que fez todos os gols pelo Fluminense no ano durante o Campeonato Carioca. O atacante não atua desde o dia 9 de abril, quando sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho direito. A tendência é que o atleta só retorne nos últimos meses do ano.



Jhon Arias entrou em campo em 23 partidas e além dos gols que fez, o colombiano tem três assistências. O jogador teve a chance de isolar na artilharia, mas perdeu um pênalti contra o Sampaio Corrêa. Depois dos dois, Germán Cano apareceu. Com números mais tímidos que os dois últimos anos, o argentino atuou em 17 jogos e anotou cinco gols pelo Fluminense na atual temporada.



John Kennedy, que também é uma grande esperança de gols para o Fluminense no ano, fez o seu segundo gol em 2024. O jovem, que ficou afastado por indisciplina por três semanas, atuou em 11 jogos em 2024.