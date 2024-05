Gabriel Pires voltou a jogar pelo Fluminense após três meses - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/05/2024 12:15

Rio - Após três meses, o volante Gabriel Pires voltou a jogar pelo Fluminense. O jogador, de 30 anos, se recuperou de uma lesão no joelho direito, e atuou por 12 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa-MA, nesta quarta-feira (22), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Gabriel Pires foi contratado neste ano. O volante tinha atuado em apenas duas partidas, com uma média de 58 minutos em campo. Ele atuou por 78 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, além de outros 45 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, ambas pelo Carioca.

O jogo contra o Sampaio Corrêa-MA foi apenas o terceiro de Gabriel Pires na temporada. O volante ainda foi relacionado em outras três ocasiões, contra o Flamengo, na semifinal do Carioca, LDU-EQU, na Recopa, e recentemente contra o Cerro Porteño, do Paraguai, no último dia 16, pela Libertadores.

O retorno de Gabriel Pires acontece num momento em que o Fluminense sofre com problemas físicos. Sem o volante André, lesionado, o técnico Fernando Diniz optou por formar a cabeça de área com Alexsander e Martinelli. Assim, Gabriel Pires aumenta o leque de opções do treinador, que ainda conta com Lima.

Gabriel Pires jogou 12 minutos contra o Sampaio Corrêa-MA, deu 10 passes e acertou todos. A tendência é que o volante volte a ser relacionado para o próximo compromisso do Fluminense, diante do Alianza Lima, do Peru, na quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.