Haaland comemora gol marcado na vitória do Manchester City - Ben Stansall / AFP

Publicado 27/05/2024 23:17 | Atualizado 27/05/2024 23:36

Rio - O site oficial do Fluminense foi hackeado e "anunciou" a contratação do atacante Erling Haaland, do Manchester City. A publicação foi ao ar na noite desta segunda-feira (27), às 22h35.

Hacker anuncia Haaland no Fluminense Reprodução/Site do Fluminense

Um perfil do twitter assumiu que invadiu as redes sociais e fez o "anúncio". A publicação diz que o norueguês foi contratado "após intensas negociações" e "um grande esforço" da diretoria.

Haaland é um dos principais jogadores do Manchester City. Na atual temporada, marcou 38 gols e deu seis assistências em 45 partidas. Com a camisa dos Citizens, conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da Uefa, o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra (2).