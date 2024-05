Felipe Melo completou 100 jogos pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/05/2024 14:15

Rio - Sonhar, profetizar e realizar. Há dois anos, Felipe Melo era apresentado no Fluminense com o sonho de fazer história. O zagueiro, de 40 anos, profetizou e realizou o sonho de milhões de tricolores com o título da Libertadores no ano passado. Já na história do clube, o defensor completou 100 jogos com a camisa tricolor diante do Sampaio Corrêa-MA , nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pela Copa do Brasil.

Após dois anos, o sentimento é de dever cumprido e gratidão. A idade elevada não foi um empecilho para Felipe Melo liderar o time dentro e fora dos gramados, com discursos motivadores que se tornaram um mantra no vestiário. Assim, ele alcançou a marca centenária com a camisa tricolor, algo que conseguiu apenas com Palmeiras e Galatasaray, da Turquia, ao longo da carreira.

Em número de jogos, o Fluminense é o terceiro clube em que Felipe Melo mais atuou na carreira. Palmeiras (217) e Galatasaray, da Turquia (154) aparecem à frente. Já em minutos, o Tricolor é o quarto da lista, com 4.868 minutos jogados, atrás de Palmeiras (16.714), Galatasaray (12.907) e Juventus, da Itália (6.226), onde jogou 78 partidas.

Nos 100 jogos pelo Fluminense, Felipe Melo soma 64 vitórias, 15 empates e 21 derrotas, com 69% de aproveitamento. O zagueiro marcou três gols e participou dos títulos do Carioca em 2022 e 2023, da Libertadores em 2023, e da Recopa em 2024. Com ele em campo, o Time de Guerreiros tem uma média inferior a um gol sofrido por partida (0.93).