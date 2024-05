Fluminense vai lançar camisa retrô em homenagem a Parreira - Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 24/05/2024 10:41 | Atualizado 24/05/2024 12:06

Rio - O Fluminense vai comemorar os 40 anos do título brasileiro de 1984 de uma forma especial. O Tricolor vai lançar uma camisa retrô em homenagem ao técnico Carlos Alberto Parreira, que comandou o time que contava com craques como Romerito, Assis, Washington, entre outros.

A camisa retrô em homenagem ao técnico Carlos Alberto Parreira será uma alusão a peça utilizada pelo treinador em 1984. Será a primeira vez que o Fluminense vai comercializar um modelo em homenagem a um membro da comissão técnica do clube.

O item estará disponível a partir da próxima segunda-feira (27), dia em que a conquista completa 40 anos. A camisa vai custar R$ 199,90 e poderá ser encontrada na loja online e em lojas físicas do Fluminense pelo país.



O Fluminense conquistou o seu segundo título brasileiro em 1984 após derrotar o Vasco na decisão pelo placar agregado de 1 a 0. O Tricolor venceu o jogo de ida pelo placar mínimo, com gol de Romerito, há exatos 40 anos, no dia 24 de maio. Já a partida de volta acabou empatada sem gols, no dia 27.

O técnico Carlos Alberto Parreira escalou o Fluminense no jogo do título com Paulo Vítor; Aldo, Duílio, Ricardo Gomes e Branco; Jandir, Delei e Assis; Romerito, Washington e Tato. Na partida de ida, a única diferença foi a entrada de Renato no lugar de Branco entre os titulares.

A campanha tricolor ficou marcada por jogos históricos. Além da vitória sobre o Vasco de Roberto Dinamite, o Fluminense também goleou o Coritiba por 5 a 0 nas quartas de final e eliminou o Corinthians de Sócrates e companhia na semifinal, com uma vitória emblemática por 2 a 0 no Morumbi.

Parreira retornaria ao Fluminense em 1999 para ajudar o clube a sair da terceira divisão e retornar a elite do futebol brasileiro. Na época, o treinador já estava consagrado com a conquista da Copa do Mundo de 1994 sob o comando da seleção brasileira. Em 2009, ele ainda teve mais uma curta passagem.

Nos últimos anos, o Fluminense prestou homenagens a Parreira. O clube batizou um dos campos do CT Carlos Castilho com o nome do ex-treinador, assim como fez com Abel Braga e o ex-jogador Altair. Parreira também é lembrado no Museu do Fluminense FC como um dos maiores treinadores da história do clube.