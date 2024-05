Fernando Diniz sofre com muitos problemas de lesão no Fluminense em 2024 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 24/05/2024 14:28



Fluminense pode ter retornos importantes contra o Alianza Lima, do Peru, na quarta-feira (29), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Quatro jogadores estão recuperados de lesão e podem voltar a ficar à disposição, a depender da evolução nos treinos até a véspera do confronto no Maracanã.

Marlon já não foi relacionado contra o Sampaio Corrêa porque havia realizado poucas atividades, e a comissão técnica não quis pular etapas, justamente para evitar uma lesão muscular.

Sem jogar há mais de dois meses e recuperado de artroscopia no joelho direito,já voltou a treinar com o elenco . Ele sóe a comissão técnica não quis pular etapas, justamente para evitar uma lesão muscular.

O confronto com o Alianza Lima seria o ideal para eles ganharem ritmo, já que o Fluminense está garantido nas oitavas de final da Libertadores e como o primeiro colocado do Grupo A. Mas, caso ainda não tenham condições, o duelo com o Juventude no dia 1, pelo Brasileirão, fica como opção para o retorno aos gramados.