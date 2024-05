Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 24/05/2024 07:51

Rio - Vivendo uma temporada mais tímida em 2024, o atacante Germán Cano, de 36 anos, também vem passando por uma situação incomum nos últimos jogos. Nas últimas dez partidas em que esteve em campo, o argentino só completou 90 minutos em três jogos.

Cano sempre foi um dos jogadores que mais esteve em campo no Fluminense nas últimas temporadas. No ano passado, dos 61 jogos que o Tricolor atuou, em 39 partidas, Germán Cano esteve presente do começo até o apito final.



Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 17 jogos e fez cinco gols. Cano é o terceiro artilheiro do Fluminense em 2022, Lelê e Jhon Arias estão na frente com um gol a mais que o argentino.



Contratado em 2022, Cano se tornou um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense. O atacante, de 36 anos, conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Campeonatos Cariocas em duas temporadas e meia no clube carioca.