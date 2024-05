Jefté deixa o Fluminense e assina contrato de quatro anos com o Rangers - Divulgação / Rangers

Publicado 24/05/2024 16:19 | Atualizado 24/05/2024 16:21

Fluminense concretizou a venda de Jefté ao Rangers, da Escócia, que fez o anúncio da contratação nesta sexta-feira (24). Os valores da negociação pelo jovem lateral-esquerdo de 20 anos não foram divulgados.

Tratado como uma das promessas do Fluminense, Jefté não conseguiu oportunidade nos profissionais e estava emprestado ao Apoel, do Chipre. Ele foi campeão nacional e um dos principais destaques da equipe cipriota, e atraiu os olhares do clube escocês.



Na primeira tentativa do Rangers, no início do ano, o Apoel não aceitou liberá-lo, apesar da aprovação do Fluminense. Desta vez, a negociação foi possível e o lateral assinou um contrato de quatro anos.



"Esta é uma oportunidade fantástica para levar a minha carreira para o próximo nível com um clube tão histórico e de sucesso. Já estou ansioso para conhecer meus novos companheiros, trabalhar com a comissão técnica e continuar aprendendo e desenvolvendo meu jogo como jogador do Rangers", disse o jovem.

Jefté fez parte da chamada "Geração dos Sonhos" da base do Fluminense. Ele foi titular ao lado de Matheus Martins, Kayky e Metinho na conquista do Brasileirão Sub-17, em 2020.