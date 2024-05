Jefté assinou contrato de quatro anos com o Rangers - Divulgação / Rangers

Publicado 25/05/2024 16:00 | Atualizado 25/05/2024 16:16

Cria de Xerém, Jefté foi anunciado pelo Rangers, da Escócia, na última sexta-feira (24). O jovem lateral-esquerdo, de 20 anos, assinou vínculo por quatro anos com o clube escocês e se despediu do Fluminense nas redes sociais.

"Gostaria de agradecer a todos os profissionais do Fluminense que ajudaram na minha formação. Agradeço também aos torcedores, que sempre me trataram com respeito e carinho. Carregarei para sempre o DNA tricolor e a essência dos moleques de Xerém", iniciou.

"Me despeço com enorme gratidão por tudo que aprendi e por todos os momentos vividos. Fica aqui todo o meu agradecimento ao clube que me formou. Obrigado, Fluminense", finalizou.

Tratado como uma das promessas do Tricolor, Jefté não conseguiu oportunidade nos profissionais e estava emprestado ao Apoel, do Chipre. Ele foi campeão nacional e um dos principais destaques da equipe cipriota, e chamou a atenção do Rangers.



Jefté fez parte da chamada "Geração dos Sonhos" da base do Fluminense. Ele foi titular ao lado de Matheus Martins, Kayky e Metinho na conquista do Brasileirão Sub-17, em 2020.