Paulo Henrique Ganso, do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 25/05/2024 19:00

Rio - Paulo Henrique Ganso pode escrever mais um capítulo em sua história no Fluminense. Desde 2019 no clube, o camisa 10 é o jogador mais longevo do elenco e pode se tornar o quinto atleta com mais vitórias pelo clube neste século.

O ex-zagueiro Gum é o jogador mais mais vitórias em jogos oficiais neste século pelo Fluminense (201), seguido por Fred (193) e Diego Cavalieri (166). Ganso é atualmente o sexto colocado com 118 vitórias — empatado com Nino. À frente deles aparece Marcão (137) e Conca (132).

No atual elenco, apenas Ganso e Martinelli somam mais de 100 vitórias com a camisa do Fluminense neste século. O volante tem 101 vitórias e está a 10 de entrar na lista dos dez mais vitoriosos. André, Jhon Arias, Samuel Xavier e Fábio são outros nomes próximos da marca centenária.

Contratado em 2019, Ganso fez parte de toda a reconstrução que resultou na conquista da Libertadores de 2023 e Recopa Sul-Americana de 2024, além do bicampeonato estadual em 2022 e 2023. Ele soma 233 jogos, 24 gols e 25 assistências com a camisa tricolor.

Jogadores com mais vitórias pelo Fluminense no século XXI:

1º - Gum: 201 vitórias

2º - Fred: 193 vitórias

3º - Cavalieri: 166 vitórias

4º - Marcão: 137 vitórias

5º - Conca: 132 vitórias

6º - Paulo Henrique Ganso: 118 vitórias (233 jogos)

7º - Nino: 118 vitórias (246 jogos)

8º - Fernando Henrique: 115 vitórias

9º - Carlinhos: 114 vitórias

10º - Diguinho: 111 vitórias

14º - Martinelli: 101 vitórias

16º - André: 96 vitórias

20º - Jhon Arias: 91 vitórias

25º - Germán Cano: 87 vitórias

26º - Samuel Xavier: 86 vitórias

30º - Fábio: 81 vitórias

Após garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, os jogadores do Fluminense ganharam três dias de folga. O elenco se reapresenta neste domingo (26) para iniciar a preparação para o jogo contra o Alianza Lima, do Peru, na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.