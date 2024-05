Carlos Alberto Parreira conduziu o Fluminense ao título do Brasileirão de 1984 - Marina Garcia/FFC

Carlos Alberto Parreira conduziu o Fluminense ao título do Brasileirão de 1984Marina Garcia/FFC

Publicado 28/05/2024 20:01

Rio - Nesta terça-feira, 28, o Fluminense homenageou Carlos Alberto Parreira, técnico campeão do Brasileirão de 1984 , na sede de Laranjeiras. O presidente do clube, Mário Bittencourt, ex-atletas daquele time e a família do treinador estiveram presentes.

"É até difícil falar nesses momentos, passa um filme na cabeça. Só quero agradecer a Deus por isso, pela forma que o Fluminense me acolheu e pela maneira que estou sendo recebido hoje. Quando se relembra dos grandes e bons momentos, você só tem que agradecer. Foi uma das passagens mais importantes da minha carreira, inesquecível. Agradeço ao presidente por essa homenagem e por essa oportunidade de estar aqui com todos", disse Parreira, ao site do Fluminense.

Um dos jogadores do Fluminense bicampeão em 1984 é Duílio. Capitão daquele time histórico , o ex-atleta compareceu à celebração e exaltou o treinador.

"O que falar do Parreira? Sobre o Parreira não se fala, se aplaude. Ele é um mestre. Todos os ensinamentos, tudo que aprendemos é colocado em prática hoje. Aquilo que ele já fazia com a gente, ainda é atual. Ser campeão brasileiro com um cara como o Parreira no comando é para poucos. O comando dele era muito bom, ele sabia extrair o melhor da gente. Ele simplificou tudo para a gente, soube encaixar perfeitamente as peças e deu no que deu. O Fluminense viveu muitos anos daquilo que o Parreira fez com a gente em 84", contou Duílio.



A comemoração em Laranjeiras começou com a distribuição da camisa recém-lançada que homenageia Parreira . Posteriormente, Mário Bittencourt guiou os convidados para uma visita ao Museu Fluminense.

"É muito importante manter a história do clube viva e, especificamente, poder homenagear eles em vida, com o Museu, com esse evento que fizemos para o Parreira, com a camisa retrô. Uma das coisas que eu prezo muito é pela manutenção dessa paixão do torcedor pelos ídolos, especialmente ídolos do passado. Se chegamos aqui hoje, com as conquistas e histórias que a gente tem, devemos muito a eles. Falei para o Parreira no almoço que, se o clube hoje está de pé, isso se deve muito a ele também”, afirmou o presidente do clube.

Para finalizar o dia especial, todos se dirigiram ao Salão Nobre de Laranjeiras para um almoço. Lá, os presentes receberam uma camisa camisa comemorativa dos 40 anos do bi do Brasileirão.

"Quando fui comunicado pelo clube dessa homenagem, eu me arrepiei. Poder ver o Parreira, saber que está recuperado, esse momento é muito legal. É muito bom poder rever essa galera. Tem gente que critica o fato de eu ser saudosista, mas sou mesmo, tenho saudade daquilo que vive aqui dentro e adoro esses reencontros", destacou o ex-jogador Deley, ídolo do Tricolor.