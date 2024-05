Treino do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 29/05/2024 14:00

Rio - Atual campeão e já classificado às oitavas de final da Libertadores, o Fluminense encerra a participação na fase de grupos buscando melhorar a posição na classificação geral. O Tricolor recebe o Alianza Lima, do Peru, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e terá praticamente força máxima à disposição do técnico Fernando Diniz.

O Fluminense terá os retornos do zagueiro Marlon e dos atacantes Douglas Costa e Marquinhos, além de Lima, que também ficou de fora da partida pela Copa do Brasil por conta de um quadro viral. Já o meia Gabriel Pires voltou a ser ausência e está de fora do jogo, assim como o zagueiro Manoel, o lateral-direito Samuel Xavier, o volante André e o centroavante Lelê, lesionados.

Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

LATERAIS: Calegari, Diogo Barbosa, Guga e Marcelo

ZAGUEIROS: Antonio Carlos, Felipe Melo, Marlon e Thiago Santos

MEIAS: Alexander, Jhon Arias, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto

ATACANTES: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, John Kennedy, Kauã Elias, Keno, Marquinhos e Terans