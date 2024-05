John Kennedy fez o terceiro gol do Fluminense na vitória sobre o Alianza Lima - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 29/05/2024 23:52

Rio - John Kennedy destacou o sentimento de dever cumprido após a vitória do Fluminense sobre o Alianza Lima (PER) por 3 a 2 , nesta quarta-feira, 29, no Maracanã. O Tricolor, que já tinha a primeira colocação assegurada, chegou aos 14 pontos e fechou a fase de grupos da Libertadores invicto.

"É sempre bom pontuar, ainda mais nessa competição. A Libertadores é uma competição muito difícil. Classificar em primeiro e disputar as fases finais sempre decidindo em casa é melhor. Sensação de dever cumprido. Agora é focar, tem Brasileiro no fim de semana. Depois, as fases finais da Liberta", disse John Kennedy.

Titular na noite desta quarta, o atacante fez o terceiro gol do Flu na partida. Este também foi o primeiro de John Kennedy na Libertadores desde a final de 2023