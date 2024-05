Felipe Melo em entrevista após a vitória do Fluminense sobre o Alianza Lima - Leonardo Bessa/Agência O Dia

Rio - Virando a chave já garantido nas oitavas de final da Libertadores com a melhor campanha do Grupo A, carregando vantagem de decidir em casa no primeiro mata-mata, o Fluminense mantém os pés no chão e evita pensar em adversários ideais para um caminho mais fácil. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, no Maracanã , o capitão Felipe Melo falou sobre o tema, lembrou da campanha de 2023 com menor pontuação e exaltou o atacante John Kennedy, autor do terceiro gol contra os peruanos.

"Não tem um melhor. Eu estava na telinha vendo e esperando o sorteio no início da temporada e nós só pegamos times fortes. Ano passado nós não tivemos essa pontuação e só nas oitavas jogamos o segundo jogo em casa. E conseguimos sair campeões, né?", disse Felipe Melo.

Em 2023, o Tricolor foi campeão passando por rivais complicados na fase eliminatória: Argentinos Juniors, Olimpia (PAR), Internacional e Boca Juniors (ARG). Desses confrontos, só o primeiro foi decidido em casa após a campanha de 10 pontos nas seis rodadas.

"Você vê os times que se classificaram em segundo... Tem muito time forte. Então é o momento de se preparar o máximo para as oitavas. Se puder pegar uma equipe considerada menor, eu prefiro (risos). Sempre queremos evitar grandes confrontos, mas não dá para sonhar com isso aí. Ano passado pegamos o Argentinos Juniors, que foi mais difícil que o Inter. Foi um time que marcou muito bem tanto em casa como fora", lembrou o camisa 30.

Muito se falou sobre um possível atrito entre elenco e o atacante John Kennedy, que foi afastado há algumas semanas por indisciplina e reintegrado. Ele, que marcou seu segundo gol desde o retorno ao grupo, foi exaltado pelo experiente defensor. Felipe Melo descartou crise no elenco em meio a questionamentos sobre comemoração com o número nove do time comandado por Fernando Diniz.

"Em campo eu também não comemoraria com ele. Sair lá de trás... Mas a alegria e satisfação de vê-lo nesse retorno, fazendo gol, e estando bem consigo mesmo, é muito importante. Naquele último jogo, depois do gol, vi muitos abutres falando 'não foram comemorar com o garoto'. Querem plantar uma coisa no Fluminense que não existe. O John voltou e teve oportunidade muito por conta de nós, atletas. Entendemos que ele é um ser humano, passivo de erros... É uma satisfação muito grande vê-lo brilhar, ajudar dentro de campo. Ele tem muita qualidade. Se pararmos para pensar, quantos nove iguais a ele temos aí para servir a seleção brasileira?", destacou.

O Fluminense estará no pote 1 do sorteio da Libertadores, que será realizado na próxima segunda-feira (3/6), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O próximo desafio do Tricolor será no sábado (1/6), contra o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileirão.